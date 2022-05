Ab 15.20 Uhr LIVE: Österreich gegen Finnland

Dabei wäre es am Freitag gegen Lettland möglich gewesen, einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Die Österreicher unterlagen in Tampere Lettland nach sehr starker Leistung mit 3:4 n.P. (0:0,2:3,1:0,0:0,0:1) und halten vor den ausstehenden zwei Spielen bei vier Punkten.