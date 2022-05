Ab 19.20 Uhr LIVE: Österreich gegen Lettland

Starkbaum im Tor

Als einziger aus dem damaligen Team ist Bernhard Starkbaum dabei, der Routinier wird auch am Freitag das Tor hüten. Starkbaum hat sich bisher mit David Kickert abgewechselt, Regeneration ist auch bei den Feldspielern das Gebot der Stunde. Die Österreicher haben schon vier Spiele in fünf Tagen in den Beinen und mit insgesamt sieben Spielen in zehn Tagen ein echtes Mammutprogramm. Sie bekamen daher am Donnerstag komplett frei.