LIVE ab 17 Uhr: Liverpool und ManCity im Showdown

Für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ist noch das historische Quadrupel möglich - Wetten darauf könnten für einige Glückliche beträchtliche Gewinne abwerfen. Die Titel in Premier League, FA-Cup, Liga-Cup und Champions League hatte noch kein Team jemals in ein und derselben Saison geholt. Die „Reds“ sind bereits zweifacher Cup-Gewinner und treffen im Champions-League-Finale am 28. Mai in Paris auf Real Madrid. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der letzten Runde der Meisterschaft noch zum Umsturz an der Spitze kommt, ist jedoch relativ gering. Manchester entschied 11 der jüngsten 13 Heimspiele für sich, Aston Villa gewann seit 2013 nicht mehr gegen City in der Liga.