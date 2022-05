NÖ: Per Zettel mit Amoklauf an Schule gedroht

In Niederösterreich laufen nach einem angekündigten Amoklauf im Pflichtschulzentrum Mistelbach Ermittlungen. Eine solche Aktion war am Donnerstag auf einem gefundenen Zettel angedroht worden. Es gebe bereits einen „konkreten Tatverdacht“, sagte am Freitagnachmittag Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.