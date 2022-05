E-Biker (88) stirbt bei Kollision mit Ford Mustang

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Donnerstag in der Schweizer Bodensee-Gemeinde Salmsach (Kanton Thurgau). Dabei kollidierte ein 88-jähriger E-Bikefahrer mit einem Ford Mustang. Trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen kam für den Radfahrer jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.