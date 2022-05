Die kleine Botin bewundert die Jugend von heute

Noch keine Generation davor hat die mediale Wucht derart zu spüren bekommen. Grundsätzlich eröffnet das immense Möglichkeiten, an die bis vor rund 10 Jahren nicht mal zu denken war. Aber neben den dauernd verfügbaren globalen Nachrichten in Echtzeit ist es auch eine völlig neue Unterhaltungsmaschinerie, die via Social Media auf unsere Kinder einprasselt.