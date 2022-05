Dainese holt 1. Italo-Tagessieg beim Giro 2022

Der Osttiroler Gall ist in der Gesamtwertung weiter auf dem 42. Zwischenrang zu finden. Lopez liegt an der Spitze im Rosa Trikot nun 12 Sekunden vor Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador und dem Portugiesen João Almeida. Am Donnerstag folgt von Parma in die Hafenstadt Genua eine mittelschwere Bergetappe mit drei kategorisierten Anstiegen.