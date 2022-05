„Bei hohen Behebungen warnen wir vor Betrügern“

Auch die „Tiroler Krone“ berichtete immer wieder über derartige Fälle. So erst am Dienstag, da in Osttirol wieder vermehrt derartige Betrügereien auftraten. Freilich warnt auch die echte Polizei vor der Masche. Doch wie sieht es bei den Banken aus? Fragen diese bei höheren Geldbehebungen – vor allem bei älteren Personen – nach, wofür das Geld verwendet wird? Und betreiben auch sie diesbezügliche Sensibilisierung? Dazu rief die „Tiroler Krone“ bei drei Banken an.