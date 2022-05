D: Diebe ließen 500 Kilo schwere Skulptur mitgehen

Wert beträgt bis zu 4000 Euro

Diese sei am vergangenen Wochenende von der Rampe seiner Werkstatt verschwunden. „Die werden 12 bis 15 Leute gebraucht haben, um sie wegzutragen.“ Die Skulptur sei mehr als drei Meter hoch und fast eineinhalb Meter breit. Pinior geht davon aus, dass der reine Metallwert der Bronze bei 3000 bis 4000 Euro liegt. Der „Brunnen“ habe in Köln in der Eupener Straße aufgestellt werden sollen.