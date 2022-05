Suche nach Territorien: Wolf braucht Management

Die Rückkehr des Beutegreifers sorgt vor allem im landwirtschaftlichen Bereich für Verunsicherung. In Hinblick auf den bevorstehenden Alpsommer informierte die Naturschutzorganisation WWF über den aktuellen Stand. „Die Rolle des Wolfes in der Natur geht in der hitzigen Diskussion völlig unter“, meint Christian Pichler, Biologe bei WWF. Österreich verfügt über eine der höchsten Dichte an Schalenwild im EU-Raum. Indem sie kranke und schwache Wildtiere erbeuten, dämmen Wölfe die Ausbreitung von Krankheiten und Seuchen wie Tuberkulose ein. Durch die Dezimierung des Wildbestandes würden zudem die Schäden am Jungwald reduziert, die jährlich in die Millionenhöhe gehen, erläutert Pichler.