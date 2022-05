Bergwelten-Doku: Hoch vom Dachstein an...

Einen Einblick in die außergewöhnliche Kulinarik der Region gibt Agnes Lemmerer mit der wiederentdeckten Kochkiste. Die Wirtin aus dem steirischen Sölktal kocht in ihrem Wirtshaus „Sölkstubn“ in Garkisten. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges waren diese weit verbreitet. Mahlzeiten wurden auf dem Herd in einem Topf kurz aufgekocht und dann in eine meist mit Stroh gedämmte Holzkiste samt Deckel gesetzt. Dort garte das Essen stundenlang in der eigenen Wärme und ohne weitere Energiezufuhr.