Ab 15.30 Uhr LIVE: Österreich gegen Tschechien

Für Punkte muss „perfektes Spiel“ her

Den bisher so guten Eindruck wollen die Österreicher auch im dritten Spiel gegen einen Medaillenkandidaten bestätigen. Tschechien hat man in drei Vorbereitungsspielen gut kennengelernt hat. „Da müssen wir ein perfektes Spiel spielen, um in die Nähe von Punkten zu kommen“, weiß Bader. Auch sein Gegenüber kennt Österreichs Cheftrainer gut. Tschechien setzt nach der Olympia-Enttäuschung (Rang neun) erstmals in seiner Geschichte auf einen ausländischen Teamchef und hat sich Kari Jalonen geholt, der nach vier finnischen Meistertiteln mit Kärpät Oulu (3) und HIFK Helsinki den SC Bern zu zwei Schweizer Meistertiteln geführt hat.