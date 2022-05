U-Haft über Pinzgauer Mordverdächtigen verhängt

Die „Krone“ hat bereits über die Aussagen des Mordverdächtigen berichtet: „Ich bin für den Tod von Sabrina verantwortlich, ich alleine und es tut mir leid.“ Bei der Haftverhandlung verzichtete der Wirt auf weitere Ausführungen. Einen Haftgrund gab das Gericht nicht an, da die U-Haft in solchen Mordfällen prinzipiell „bedingt-obligatorisch“ verhängt wird. Laut Gerichtssprecher Peter Egger verzichtete der Beschuldigte auf Rechtsmittel. Die nächste Haftprüfung findet in 14 Tagen statt. Dabei dürfte die U-Haft mit ziemlicher Sicherheit verlängert werden.