NATO: Parlamente in Schweden und Finnland beraten

Finnland will Mitglied der NATO werden, auch Schweden wird bald folgen. Bereits am Montag kommen in den beiden skandinavischen Ländern die jeweiligen Parlamente zu Debatten zusammen. Velina Tchakarova, Direktorin des Austria Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik, sprach in dem Zusammenhang von einer „historischen Kehrtwende“. Denn eine Neugestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur sei „genau das, was der russische Präsident eigentlich verhindern wollte“, sagte sie am Sonntagabend in der „ZiB 2“.