Gemeiner Pelzkäfer frisst sich durch Wohnung

Die braunen Käfer werden bis zu 6 Millimeter lang und nisten sich gerne in Wohnungen ein. Sie werden durch Lichtquellen angezogen und kommen im Frühjahr oft in die Räumlichkeiten, um ihre Eier abzulegen. Man findet sie in Getreideprodukten, auch hinterlassen sie Fraßspuren in Textilien. Kein Wunder, dass die Familie die Tierchen loswerden wollte. Aleksandra S. vermutet, dass sie bereits beim Einzug vor zwei Jahren in der Wohnung lebten.