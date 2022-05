Action für die Kinder ist in Grödig garantiert

Kids verzichten auf Hotspot für die Handys

Auf einen Wlan-Hotspot wurde in dem Sportpark bewusst verzichtet – übrigens ein Wunsch der Kinder selbst. „So was freut mich natürlich“, so Schober. 600.000 Euro kostet das Projekt gesamt. Der Ortschef hebt bei der Umsetzung vor allem das Team des Bauhofs Grödig lobend hervor. „Ohne die große Eigenleistung hätten wir es nicht so umsetzen können.“