Erste Einblicke: Die Ortsumfahrung Weiz ist fertig

In 10 Tagen ist es soweit: Zum ersten Mal wird ein Auto die fertige Ortsdurchfahrt in Weiz befahren, täglich nutzen ab dann etwa 15.000 Fahrzeuge die Strecke. In den vergangenen drei Jahren wurde diese letzte Lücke der gesamten Umfahrung, bestehend aus drei Abschnitten vom Preding bis ins Zentrum von Weiz, geschlossen. 10 Jahre betrug die gesamte Bauzeit.