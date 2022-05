Tiroler Bergrettung: Riesenärger über Fiskus

Die 5000 Tiroler Bergretter haben sich die Burgenwelt Ehrenberg bei Reutte als Tagungsort für die diesjährige Landesversammlung am 21. Mai ausgesucht. In den alten Mauern wird Tirols Bergrettungschef Hermann Spiegl die Digitalisierungsoffensive in der Geschäftsstelle Telfs zum Thema machen. Das dortige Team an professionellen Mitarbeitern soll außerdem weiter gestärkt, Strukturen sollen laufend angepasst werden.