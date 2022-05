„Kopfbälle im Training haben mir Leben gerettet“

Bis sein Plan am Main aufging, brauchte es wie schon in Linz und in Wolfsburg Zeit. Glasner, der schon als 17-jähriger Libero das Spiel klar vor sich sah, hat genaue Vorstellungen davon, wie seine Mannschaften Fußball spielen sollen. Martin Hinteregger und Konsorten scheiterten in der 1. DFB-Pokalrunde an einem Drittligisten, von den ersten zehn Bundesligaspielen gewannen sie nur eines - gegen Bayern München. Der Druck wuchs, doch der Baumeister moderierte den Umbruch überzeugend, und formte aus starken Individualisten eine stabile Mannschaftsstruktur.