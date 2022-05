Oliver Glasner auf den Spuren von Ernst Happel

Im Gegensatz zu den beiden Frankfurt-Legionären könnten eine Woche später zwei Österreicher in Endspielen aktiv sein. Gernot Trauner trifft mit Feyenoord Rotterdam am 25. Mai im Conference-League-Finale in Tirana auf die AS Roma. David Alaba bekommt es in der Champions League mit Real Madrid am 28. Mai in St. Denis bei Paris mit Liverpool zu tun. Alaba war auch der bisher letzte österreichische Spieler, der in Europacup-Finalspielen aktiv war - bei seinen Königsklassen-Triumphen 2013 und 2020 mit Bayern München.