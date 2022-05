Kindesmissbrauch: Kritik an „Maulkorb“ für Eltern

Der Vorwurf wiegt schwer: Ein Pädagoge eines städtischen Kindergartens soll sich an seinen Schützlingen vergangen haben. Doch auch der Umgang der Behörden lässt die Emotionen hochgehen. Die Eltern wurden erst 13 Monate später informiert. Auch Wiederkehr sei erst vor wenigen Tagen in Kenntnis gesetzt worden. „Wir wissen erst seit zwei Tagen davon. Da gibt es bei der MA 10 einiges an Erklärungsbedarf“, so ein Sprecher des Bildungsstadtrats.