Gold für Hirscher bei Landesforstwettbewerb

Mit dem 25-jährigen David Schitter von der Landjugend Straßwalchen brachte der diesjährige Bewerb einen Doppel-Landesmeister hervor. Er gewann die Kategorie der „Über-20-Jährigen“ und sicherte sich obendrein den Tagessieg. In der Kategorie der „Unter-20-Jährigen“ feierte Lukas Bachler seinen Landessieg. Den zweiten Platz sicherten sich Andreas Nussbaumer aus Köstendorf in der Kategorie der „Über-20-Jährigen“ und Christian Plainer aus Köstendorf in der Kategorie der „Unter-20-Jährigen“. Salzburgs Landessiegerin 2022 heißt Eva Hirscher von der Landjugend Annaberg-Lungötz.