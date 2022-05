Das ist ein schlauer Schachzug des Skiverbands

Bei den alpinen Damen findet man aus Vorarlberger Sicht ausschließlich Altbekannte. Neben solchen gibt es bei den Herren mit Martin-Luis Walch und Moritz Zudrell auch zwei junge Neuzugänge im C-Kader. Ach ja, so selbstverständlich schien es, dass ich es fast übersehen hätte: Johannes Strolz ist in Zukunft auch am Papier ein fixer Bestandteil der Nationalmannschaft.