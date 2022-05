„Eine Katastrophe für österreichischen Fußball!“

Seine Mannschaft holte in dieser Saison in 31 Runden insgesamt zehn Zähler mehr als Altach, befindet sich aber dennoch weiterhin in Abstiegsgefahr. Dafür fehlt Heinle jegliches Verständnis. „Vom jetzigen System profitiert man einmal, einmal ist man der Leidtragende. Aber in Summe ist es eine Katastrophe für den österreichischen Fußball“, kritisierte der Oberösterreicher und legte nach: „Wenn ein Verein einen guten Herbst spielt, kann der Klub planen, ein System ausarbeiten, junge Spieler einsetzen. In der Qualigruppe ist fast jedes Spiel ein Endspiel.“