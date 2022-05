„Diese Erfolgsbreite hat es im Verein nie gegeben“

Sportlich muss der schwarz-weiße Boss nach dieser Saison wohl wunschlos glücklich sein, oder? Herren Vizemeister, Damen Vizemeister und die Amateure stehen vor dem Aufstieg in die 2. Liga.

In unserer Vereinsgeschichte hat es diese Erfolgsbreite noch nie gegeben. Alle Bereiche des Vereines arbeiten großartig. Daher bin ich sehr demütig und dankbar in der Stunde des Erfolges. Der Fußball ist schnelllebig. An die Spitze zu kommen ist einfacher, als dort zu verbleiben, speziell in Österreich. Wir müssen immer hungrig sein, um uns weiter zu entwickeln - und das jeden Tag.