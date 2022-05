Christian Baha: Der Griff nach den Sternen

Das war bei Tesla so, als er sich just 2008 (Ford und General Motors waren faktisch pleite) endgültig dazu aufschwang, der eingefahrenen Autoindustrie von Daimler-Benz abwärts den Weg in die E-Mobilität zu weisen. Das war bei SpaceX so, seinem Raumfahrtunternehmen, mit dem er sich als heutiger NASA-Partner anschickt, ab den 2030er-Jahren alle zwei Jahre 100.000 Menschen auf den Mars zu schicken. Und das ist bei Optimus so, Elons Programm für humanoide Roboter, die ab 2023 Serienreife erlangen sollen: 1,72 Meter groß, 56 Kilo schwer, 8 km/h schnell, Tragfähigkeit: 20 Kilo, Hebefähigkeit in Ruheposition: 70 Kilo.