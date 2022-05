Neue Variante im Endlosstreit am Lienzer Hochstein

Wird es der geplante Weg des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO) oder doch jener der Stadt Lienz? „Für uns ist weder mit der TVBO- noch mit der Stadtvariante eine Lösung im Wegestreit am Hochstein in Sicht“, sind sich ON-Obfrau Renate Hölzl und Laura Winkler einig. Der Vorschlag von ON: „In beiden Fahrtrichtungen, kurz vor der Ausfahrt der Biker, könnte man Fahrbahnschwellen einbauen. Zusätzlich sollte eine Tempo-30-Zone auf der Schlossbergstraße eingerichtet werden.“ Gut sichtbare Warnschilder würden die Biker zudem darauf aufmerksam machen, dass ab der Ausfahrt die Straßenverkehrsordnung einzuhalten sei. Einen besonderen Mehrwert bei dieser Lösung sieht ON in der Erhaltung des „Märchenwaldes“.