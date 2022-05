So viele Trainerwechsel gab es noch nie!

Liga. Dellach-Coach Dabringer und Gmünds Truskaller („Ich hatte eine fantastische Zeit, will mich nun der Familie widmen!“) sind fix weg – beide denken an eine Auszeit. Das macht auch Verdel bei Ferlach (das einem Regionalliga-Aufstieg gar nicht abgeneigt wäre!): „Im Juni ist zu 99,99 Prozent Schluss.“ Ein Nachfolge-Duo steht eventuell parat. So gut wie fix: Klaus Thuller (zuletzt in Maria Saal) steht vorm Comeback als Trainer, soll Stefan Friessnegger (zur AKA WAC) beim KAC beerben.