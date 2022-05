Betrunkener Raser überholte nachts Polizeistreife

Deutlich überhöhtes Tempo

Zu diesem Zeitpunkt fuhr die Streife mit 100 km/h, der Überholende raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an dem Polizeiauto vorbei. Anschließend kam der Pkw weit nach links ab und überfuhr so die dortige Sperrfläche. Die Beamten begannen sofort unter Verwendung des Sondersignales mit der Nachfahrt. Auf Höhe des Straßenkilometers 235,9 überholte der Raser in der dortigen 70 km/h Beschränkung inklusive Überholverbot noch ein weiteres Fahrzeug, und der Lenker überfuhr die dortige Sperrlinie. Auch hier fuhr der Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.