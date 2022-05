Pet Shop Boys lieferten beeindruckende Hit-Revue

Schon früh am Abend überzeugt das kultige „New York City Boy“, bevor die Band etwas später „Losing My Mind“ und den von Elvis Presley bekannten Gassenhauer „Always On My Mind“ genial vermischt und in rein feuriges Crescendeo aufgehen lässt. In diesem Moment hat Musik-Mastermind Lowe das Heft in der Hand und trägt den Abend, dazwischen bleibt aber auch Zeit für ruhige Seiten. Bei „Drunk“ schnappt sich Tennant die Akustikgitarre und gibt der grellen Show für knapp drei Minuten ein fragiles Gefühl der Zartheit und Verletzbarkeit. Ein etwas überraschender, aber umso gelungenerer Plot-Twist, der vor allem beweist, dass sich die Genialität der Pet Shop Boys nicht zwingend hinter Maschinen verstecken muss. „Losing My Mind“ und manch andere Tracks (etwa „You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk“) hat man übrigens extra für die „Diamonds“-Tour aus der Dachbodenkiste gezogen und entstaubt.