Ukrainer-Duo arbeitet im Ausflugsgasthaus

Erster Arbeitstag

Die 28-jährige Dzhamilia hatte schon am Donnerstag dieser Woche ihren ersten Arbeitstag. „Sie ist ein Profi, hat schon in der Ukraine in der Gastronomie gearbeitet“, sagt Samuel. Auf Alona muss sie allerdings noch warten, die hat leider noch keine Blaue Karte, ohne die darf sie nicht arbeiten.