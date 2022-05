Lieferwagen rast bei Überholmanöver frontal in Pkw

Am Mittwoch fuhr ein 62-Jähriger gegen 21.15 Uhr mit seinem Lieferwagen von San Bernardino kommend über die Schweizer Autostraße A13 in Richtung Thusis. Kurz vor einer Rechtskurve in Medels überholte der Kurierfahrer einen Personenwagen. Gemäß eigenen Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Graubünden glaubte er auf der Autobahn zu sein. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Subaru eines 20-Jährigen.