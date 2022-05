Frau von Stapler gegen Regal gedrückt und verletzt

Der folgenschwere Unfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr. Der genaue Hergang ist bis dato noch unklar. Fest steht nur, dass „eine 33-jährige ungarische Arbeiterin in einem Gewerbepark in Kufstein von einem Stapler gegen ein Hochregallager gedrückt wurde“, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde bei dem Vorfall verletzt und in das Krankenhaus Kufstein gebracht.