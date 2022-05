Lehrling muss 200 Stunden Sozialdienst leisten

Bei Vergehen gegen das Verbotsgesetz kennen Oberösterreichs Ankläger keine Nachsicht. Drei Männer müssen sich alleine in der laufenden Woche wegen Hitler-Bildern und Nazi-Parolen auf ihren sozialen Kanälen vor Gericht verantworten. In Wels wurde am Mittwoch ein 20-Jähriger zu 200 Stunden Sozialdienst verdonnert.