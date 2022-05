Diane Kruger plaudert den Namen ihrer Tochter aus

In ihrem neuen Kinderbuch „A Name From the Sky“, das im Oktober auf den Markt kommt, geht es unter anderem auch um ihren eigenen Namen. Denn Diane sei in ihrer Kindheit in Deutschland ein ungewöhnlicher Name gewesen, erläuterte die Schauspielerin. „Ich erinnere mich, dass ich weinend nach Hause gekommen bin, weil Kinder sich über meinen Namen lustig gemacht haben“, schilderte sie.