„Urlauber“ brachten geliehene E-Bikes nie zurück

Bereits am Donnerstag in der vergangenen Woche lieh sich die vermutlich aus dem osteuropäischen Raum stammende Familie in einem Sportgeschäft in Mayrhofen drei E-Bikes samt Zubehör aus. Die Leihgebür bezahlten sie in bar. Vereinbart war die Rückgabe für den Abend am nächsten Tag. Dazu kam es jedoch nicht.