In 3 Jahren siedelt „Etzi-Haus“ aus Vorchdorf ab

Am neuen Standort sind allle Widmungen durch

„Als idealer Standort bot sich das ehemalige Wick-Gelände an. Seitens des Ex-Bürgermeisters kam aber keine Unterstützung“, so der Firmenchef. Er wurde bei der Suche in Ried im Traunkreis fündig. Die entsprechenden Widmungen sind durch. 2025 wird übersiedelt.