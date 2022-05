Wohnung geräumt: Im Block herrscht wieder Ruhe

Die Erleichterung bei uns ist sehr groß“, sagt Christine Strasser, Bewohnerin im betreuten Wohnen in der Robinigstraße in der Landeshauptstadt. Monatelang hatte sie gegen Mietnomaden in der Wohnung unter ihr gekämpft, die „Krone“ berichtete. Denn als der rechtmäßige Bewohner im Dezember verstarb, blieb eine rumänische Pflegerin einfach.