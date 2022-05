Schwangere Rihanna verrät ihre Hautpflege-Tipps

Die hochschwangere Sängerin Rihanna hat ein „Self-Care“-Tutorial online gestellt, in dem sie ganz nach dem Motto „Schön mit Babybauch“ ihr Hautpflegeprogramm vorstellt. Die Popsängerin zeigte sich dabei mit in ein Handtuch gewickelten Haaren in ihrem Badezimmer und trug dabei einen Bikini, der ihren wachsenden Babybauch betonte.