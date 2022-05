Ein Fußball-Fest für die Freunde der „Gruabn“

Die „Gruabn“ - ein Fußballstadion, das die Fan-Herzen höher schlagen lässt. Und nicht nur bei den Sturm-Anhängern. Doch die altehrwürdige Holztribüne, die 1934 gebaut wurde und unter Denkmalschutz steht, ist sanierungsbedürftig. Schon in der Vergangenheit wurden immer wieder Gelder gesammelt - allen voran durch die Initiative „Erhalt der Gruabn-Holztribüne“. Im Juni werden nun erste Sanierungsarbeiten starten. Davor veranstaltet der GSC an diesem Sonntag (12) in der 1. Klasse mit dem Spiel gegen Feldkirchen II noch einmal ein Gruabn-Frühshoppen. Alle Gelder, die bei diesem Spiel zusammenkommen, werden für den Erhalt der „Gruabn“ gespendet.