Mit der „Krone“ zum Formel-1-Mythos von Monaco

Rennaction, Glanz & Glamour

Das Fürstentum an der Côte d’Azur verspricht nicht nur Rennaction, sondern auch Glanz und Glamour, ein Erlebnis zwischen Yachten und Luxusautos - und eine hohe Promidichte. Der Grand Prix ist Kult, die Piloten schlängeln sich mit ihren Boliden durch den 3,3 Kilometer langen Kurs. Überholen? Fast nicht möglich! Fehler werden sofort bestraft. Die Leitplanken sind so nahe wie bei keinem anderen Grand Prix. Da braucht es viel Geschick. Die Strecke ist einmalig und gerade deshalb so besonders.