Spendenrekord beim Wings for Life World Run

Mit 4,7 Millionen Euro hat der 9. Wings for Life World Run 2022 neuen Spendenrekord erzielt. Die in Moskau geborene Nina Sarina (USA) zum vierten Mal in Folge sowie erstmals der Japaner Jo Fukuda sicherten sich mit 56 bzw. 64,43 km die globalen Gesamtsiege. Knapp am Sieg vorbei schrammte Ultraläufer Tom Evans, der mit 63,41 km als bester Läufer in Österreich Platz fünf weltweit belegte. Mit 44,2 km kürte sich Kerstin Springer (OÖ) zur österreichischen Siegerin.