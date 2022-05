Tabu ADHS: „Ihr habt euer Kind nicht im Griff“

„Ihr habt euer Kind nicht im Griff, es macht mit euch, was es will.“ „Euer Sohn ist so aggressiv, ich möchte nicht, dass mein Kind so wird wie euer Kind.“ „Euer Sohn ist so, weil ihr ihn zu sehr verwöhnt und ihm keine Grenzen setzt.“ „ADHS? Das gibt es doch nicht, ihr erzieht euer Kind nicht, das ist das Problem.“ Sätze wie diese waren wie ein Stich ins Herz für Daniela Chirici. Ihr ältester Sohn erhielt früh die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizitstörung, kurz ADHS.