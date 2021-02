Wie Kinder unter den Folgen der Pandemie leiden

Eltern sollten Gespräche suchen und erklären

Was Eltern nun tun können? Wichtig ist das Gespräch mit den Kindern. „Vor allem Jüngere können oft nicht einordnen, was bedrohlich ist. Man sollte den Grund für Abstands- und Hygieneregeln erklären“, sagt Purtscher-Penz. Sorgen, etwa finanzieller Natur, sollte man ansprechen. Bei Stress in der Familie gilt es, in einer ruhigen Minute das Gespräch zu suchen.