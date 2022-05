Grandioses Comeback mit 600.000 Festbesuchern

Familientag als Publikumsmagnet

Alleine am Eröffnungswochenende konnten knapp 190.000 Gäste gezählt werden. Highlight am ersten Abend war das große Feuerwerk. Ein Publikumsmagnet war auch der Mittwoch als Familientag mit ermäßigten Preisen, der heuer als schulfreier Floriani-Tag vor allem Kinder und Jugendliche begeisterte. Viel neues Publikum lockt der Konzertsound am Mittwoch ins Festzelt, wo tr&b, Cook And The Gang und dem Hot Pants Road Club für Stimmung und Spendenfreudigkeit sorgten. Das von Lions Club Linz Primavera mit Partnern organisierte Ukraine Charity-Konzert erbrachte 11.000 Euro Spenden. Und auch das Schluss-Wochenende war ein voller Erfolg mit Spaß, Action und viel Gemütlichkeit und einem musikalischen Rahmenprogramm am Tag der Blasmusik. Mit Kokosbusserln und Gratisgetränken gibt es zum Muttertag noch Aufmerksamkeiten der Marktbetriebe an alle Mütter.