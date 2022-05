Bim übersehen: Pkw prallte gegen die Straßenbahn

Zum Glück glimpflich und nur mit leichten Verletzungen endete heute am Nachmittag ein Unfall in Graz mit einer Straßenbahn: Ein Pkw-Lenker dürfte die Bahn übersehen haben, als er sein Fahrzeug wenden wollte, sein Pkw stieß gegen die Bim und drehte sich in Folge auf der Fahrbahn.