Hamilton: Spott von Red Bull „respektlos und dumm“

Lewis Hamilton hat die spöttischen Kommentare aus dem Red-Bull-Lager über die sportliche Krise bei Mercedes kühl gekontert. „Ich nehme das als Treibstoff und werde stärker zurückkommen“, sagte der Formel-1-Rekordchampion vor dem Grand Prix in Miami am Sonntag. Hamilton war zuletzt in Imola von Weltmeister Max Verstappen überrundet worden. Red-Bull-Motorsportdirektor Helmut Marko hatte danach gehöhnt: „Vielleicht hätte er letztes Jahr aufhören sollen.“ Hamilton bezeichnete dies als „respektlos“ und „dumme Kommentare“.