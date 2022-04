„Vielleicht hätte Lewis Hamilton aufhören sollen“

Und auch Jos Verstappen hat das Rennen am Sonntag mit viel Begeisterung verfolgt. „Es hat mir nach allem, was vergangenes Jahr passiert ist, Freude bereitet zu sehen, wie Max Hamilton überrundet“, schrieb der Vater von Max in einer Kolumne auf der Website seines Sohnes. „Für Hamilton war es ein wirklich schwieriges Wochenende, während sein Teamkollege George Russell besser zurechtzukommen scheint. Die Gelegenheit, einen Mercedes zu überrunden, hat man nicht oft!“