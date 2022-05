„Die Lebenserwartung wird unterschätzt“

Was braucht’s, um in der Pension den Lebensstandard zu halten? Was schützt vor Altersarmut? Diese Fragen beschäftigen die Oberösterreicher. Nach dem Sparbuch ist die Lebensversicherung das zweitbeliebteste Vorsorgeprodukt. Die Vorteile überwiegen, auch wenn die Lebensversicherung in puncto Attraktivität Federn lässt.