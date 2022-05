Britney Spears kuschelt pudelnackt mit ihrem Hund

Sich für ihre Fans auf Instagram auszuziehen, scheint für Britney Spears in den letzten Monaten ein regelrechtes Hobby geworden zu sein. Ob am Strand, im Liebesurlaub oder einfach daheim im Garten: Am liebsten scheint die Sängerin, die sich im letzten Herbst nach 13 Jahren von der Vormundschaft ihres Vaters befreien konnte, mit möglichst wenig oder gleich gar keinem Stoff am Körper durchs Leben zu gehen.